Dövizciler birleşti, Birlik kurdu!

Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren döviz bürolarını sektörel olarak bir araya getirmek ve tek çatı altında toplamak amacıyla Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği Derneği (KTDBB) resmen kuruldu. Derneğin ilk olağan genel kurulu, 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısında, tüzük gereği yönetim ve denetim organları belirlenerek seçimler yapıldı. Oybirliğiyle Halim Kahveciler, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Yönetim Kurulu (Oybirliğiyle Seçilen)

Halim Kahveciler – Yönetim Kurulu Başkanı

Çağla Pehlivanoğlu – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tahsin Gül – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Osman Tat – Yedek Üye

Denetleme Kurulu (Oybirliğiyle Seçilen)

Onursal Leblebicioğlu – Denetleme Kurulu Başkanı

Mehmet Ulun – Denetleme Kurulu Başkan Vekili

Eren Alav – Denetleme Kurulu Başkan Vekili

Arda Tüccar – Yedek Üye

Derneğin, sektörde faaliyet gösteren döviz büroları arasında iş birliğini güçlendirmek, düzenleyici çerçevede ortak hareket etmek ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulduğu belirtildi. Yeni yönetim, üyelerinin menfaatlerini koruyacak politikalar geliştirmeyi hedefliyor.

Genel kurula, Türkiye'den Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren özel davetli olarak katıldı ve sektördeki deneyimlerini paylaştı.

Birliğin Amaçları

Döviz sektörüyle ilgili mevzuat eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlamak,

Döviz piyasasındaki rekabeti adil ve düzgün bir şekilde yönlendirmek,

Bilgi paylaşımı ve sektör içindeki iletişimi güçlendirmek,

Sektör standartlarının oluşturulması için altyapı çalışmaları yapmak,

Döviz büroları sektörünün prestijini artırmak,

Sektörde dayanışmayı geliştirmek.

2025 yılı için planlanan ulusal ve uluslararası faaliyetler de genel kurulda görüşülerek yol haritası belirlendi.