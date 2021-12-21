Dövizde dalgalanmalar yaşanıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında düşüşle başlayan dalgalanma bugün de sürüyor.

Saat 10:06 itibariyle Dolar 14,0018, Euro 15,8437 ve Sterlin 18,7326 liradan işlem görüyor.

Güne 13,5301 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:06 itibarıyla %4,20 artışla 14,0018 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,6182, en yüksek 18,4018 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,4406 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22.11.2021 tarihinde 10,9592 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güne 15,2445 ile başlayan Euro kuru, saat 10:08 itibarıyla %4,51 artışla 15,8437 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,2460, en yüksek 20,7906 seviyelerini gören Euro, günü 15,1598 seviyesinde kapattı. Euro, 22.11.2021 tarihinde 12,3613 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,7906 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güne 17,8804 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 10:06 itibarıyla %5,53 artışla 18,7326 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,9499, en yüksek 24,3319 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 17,7518 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 21.12.2021 tarihinde 14,6639 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 24,3319 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Analistler, Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini, bunun döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirterek, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra ABD'de cari denge verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,2 seviyesinin destek, 96,9'un direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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21/12/2021 10:13