Dövizde düşüş sürüyor

Bankalararası piyasada dolar 4,54, euro 5,24 civarında hareket ediyor. Sterlin ise güne 6,00-6,01 seviyesinde başladı.

Türkiye Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler sonrası dolarda sakin seyir görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,54 civarında hareket ediyor. Dolar dün 4,63'ün üzerini görmüş ancak bu seviyede tutumanamıştı.

Euro/TL de 5,25'in altında işlem görüyor. Sterlin/ ise 6,00-6,01 civarında hareket ediyor

EURO/DOLAR 10 AYIN DİBİNDE

Euro, İtalya'da derinleşen siyasi krizin etkisiyle dolar karşısında 10 ayın dip seviyesini görürken, yatırımcılar seçimlerin tekrarının ardından İtalya'da ortak para birimi euroya karşı bir hükümetin başa geçeceğinden kaygılanıyor.



Dolar karşısında dün 1.1510 ile 10 ayın en düşüğünü gören euro bugün 1,15 civarında işlem görüyor. Ay başından bu yana euroda değer kaybı yüzde 4,5'i buldu.