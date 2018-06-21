Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada dolar 4,75, euro 5,50 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise 6,26 seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar/TL bankalararası piyasada 4,75 civarında hareket ediyor. Dolar hafta içinde 4,70-4.77 aralığında dalgalansa da 4,75 civarında dengelendi.



Euro/TL de 5,50 seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise 6,26 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi dün 95.299 ile 2017 temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra 95.243 seviyesinde bulunuyor.



ABD-Çin ticaretinde gerilimlerin yaşandığı bir ortamda hafta başında hissedilen riskten kaçınmanın azalmasıyla uzun vadeli Hazine tahvil getirileri üç haftanın dip seviyesinden yükselerek dolara destek verdi.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerini dengelemek için ekonominin güçlü olduğu bir ortamda faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam etmesi gerektiğini belirtmesinin ardından hazine tahvil getirileri yükseldi.