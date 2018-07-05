Dövizde son durum!

Bankalararası piyasada dolar 4,67, euro 5,45 civarında hareket ediyor. Sterlin ise güne 6,19 seviyesinde başladı.

Enflasyonun haziran ayında yüksek çıkması sonrasında yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de yüksek seyir devam ediyor.



Dolar/TL bankalararası piyasada 4,67 civarında hareket ediyor. Dolar dün 4,72'nin üzerini görse de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Merkez Bankası'nın faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesiyle kur kayıplarının bir kısmını geri aldı.



Euro/TL 5,45 seviyelerinden işlem görüyor. Sterlin/TL güne 6,19 civarında işlem görüyor.



Piyasalar yarın ABD'de açıklanacak tarımdışı istihdam verisini yakından takip edecek.