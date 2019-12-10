Dövizde son durum? 10 Aralık 2019

Dün yeni haftanın ilk gününde bankalararası piyasada güne 5,77 civarında başlayan dolar, 23 Ekim'den bu yana ilk kez 5,80 seviyesini aştı.

Dolar kuru bugün de 5,80 civarında hareket ediyor.

Euro ise 6,43 liradan işlem görüyor.

Sterlin ise 7,63 seviyeleirnde işlem görüyor.



PİYASALAR MERKEZ BANKALARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Bu hafta çarşamba günkü ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ise devam ediyor.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 12 Aralık'ta Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantı da gündemin odağında yer alıyor.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündemi de takip edilecek.

10/12/2019 09:22