Dövizde son durum? (10 Ocak 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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10/01/2020

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Dövizde son durum? (10 Ocak 2020)

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası 5,95 desteğinin kırılması ile düşüşe geçen dolar kuru haftanın son işlem gününü de değer kaybıyla açtı. 

Dolar/TL, bu sabah 5,87 seviyelerinde işlem görüyor. 

Euro/TL ise 6,52 seviyelerinde yer alıyor.

Sterlin ise 7,69 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar Euro bölgesinde ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Analistler, ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

10/01/2020 09:39
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TAGS: Dövizde, son, durum, 10, Ocak, 2020
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