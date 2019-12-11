Dövizde son durum (11 Aralık 2019)

Dolar/TL, 5,80 seviyesinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dün 5,81'in üzerini gören dolar, yeniden 5,80 civarında dengelendi.

Euro/TL de 6,40'ın üzerinde hareket ediyor.

Sterlin ise 7,63 seviyelerinde işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Küresel piyasalar ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından bugün çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ise devam ediyor.



Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantı da gündemin odağında yer alıyor.



Yarın gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündemi de takip edilecek.

11/12/2019 09:37