Dövizde son durum? (11 Şubat 2020)

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,04'ün üzerini gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası dün sabah saatlerinde 5,98 seviyelerine kadar gerilemişti.



Dolar kuru bu sabah 6,02 civarında seyrediyor.



Euro/TL ise 6,57'den işlem görüyor.

Sterlin/TL 7,77 seviyelerinde işlem görüyor.

"FED HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkez bankası Fed'e ve başkanı Jerome Powell'a ilişkin şikayet ve eleştirileri devam ediyor.



Trump, Fed'in faizi çok hızlı yükselttiğini, ancak çok yavaş düşürdüğünü söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını da belirten Trump, "Şimdi daha düşük faize ya da daha düşük Fed faizine sahip olmamız gerek" dedi.



Trump, "Fed başkanlığı çok önemli bir pozisyon. Beni hayalkırıklığına uğratıyor. Bakın, tüm durumdan memnun değilim" şeklinde görüş bildirdi.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell bugün ve yarın kongrede sunum yapacak.

Uzmanlar, ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler gelse de Çin'de corona virüs salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin izlenmesine neden olduğunu söyledi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini ifade eden uzmanlar, 6,05 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

11/02/2020 09:32