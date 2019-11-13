Dövizde son durum? (13 Kasım 2019)
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
13/11/2019
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Dolar, 13 Kasım 2019 sabahında 5,7704 lira alış fiyatı, 5,7724 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3571 lira alış fiyatı, 6,3610 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Sterlin ise 7,4166 lira alış fiyatı , 7,4236 lira satış fiyatı seviyeleirnde işlem görüyor.
Piyasalar ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeyi bekliyor.