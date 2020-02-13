Dövizde son durum? (13 Şubat 2020)

Jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftayı 6 lira bandında geçiriyor.

Dün en son Mayıs 2019'da görülen 6,05'e kadar yükselen kur, bu sabah da 6,05 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Euro/TL ise 6,57'de yer alıyor.

Sterlin/TL 7,83 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD'DE ENDEKSLER REKOR SEVİYELERİNDEN KAPANDI

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın pay piyasaları ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.



Dolar endeksi ise Almanya başta olmak üzere Avrupa ekonomisindeki sorunlar ve ABD'de istihdam piyasasının gücünü korumasının etkisiyle içinde bulunduğu yükseliş trendindeki hareketini sürdürüyor. Dün yüzde 0,3 değer kazanan dolar endeksi, 10 Ekim 2019'dan bu yana ilk kez 99'un üzerine çıktı.

PİYASALAR CORONA VİRÜSÜN ETKİSİNDE (FED GELİŞMELERİ İZLİYOR)

Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1369'a, teyit edilen vaka sayısı ise 60 bini aştı.

Küresel piyasalarda ise koronavirüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı. Sabah saatleri itibarıyla Asya piyasaları ve ABD vadeliler ekside seyrediyor.

Yurt içi piyasalarda sanayi üretimi verisinin açıklanacağı günde İdlib'le ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor.

13/02/2020 10:01