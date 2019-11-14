Dövizde son durum? (14 Kasım 2019)

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelmesinin ardından dolar ve euro güne yatay seyirle başladı.

Dolar, 14 Kasım 2019 sabahında 5,7668 lira alış fiyatı, 5,7734 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,3477 lira alış fiyatı, 6,3514 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Sterlin ise 7,4059 lira alış fiyatı, 7,4147 lira satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.

14/11/2019 09:16