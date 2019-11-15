ad

Dövizde son durum! (15 Kasım 2019)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ads
15/11/2019
HK

ads
Dövizde son durum! (15 Kasım 2019)

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,76 seviyesinde seyrediyor.

Piyasaların odağında olan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sonrası dolar/TL yatay seyir izliyor. Kur hafta boyunca dar bir bantta hareket etti.

Euro/TL de 6,34 seviyesinde işlem görüyor. Stelin ise  7,4124 -7,4208 civarında işlem görüyor.

Piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından takip ediyor.

15/11/2019 10:37
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: döviz, haber, kıbrıs, euro, sterlin, dolar
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.