Dövizde son durum! (15 Kasım 2019)

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,76 seviyesinde seyrediyor.



Piyasaların odağında olan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sonrası dolar/TL yatay seyir izliyor. Kur hafta boyunca dar bir bantta hareket etti.



Euro/TL de 6,34 seviyesinde işlem görüyor. Stelin ise 7,4124 -7,4208 civarında işlem görüyor.

Piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından takip ediyor.

15/11/2019 10:37