Dövizde son durum! (15 Kasım 2019)
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
15/11/2019
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Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,76 seviyesinde seyrediyor.
Piyasaların odağında olan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sonrası dolar/TL yatay seyir izliyor. Kur hafta boyunca dar bir bantta hareket etti.
Euro/TL de 6,34 seviyesinde işlem görüyor. Stelin ise 7,4124 -7,4208 civarında işlem görüyor.
Piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından takip ediyor.