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Dövizde son durum (16 Ekim 2019)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

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16/10/2019

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Dövizde son durum (16 Ekim 2019)

Piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımlar yürürlüğe girdi.

ABD yaptırımlarının beklendiği kadar sert olmayacağı algısıyla dün dolar/TL bir miktar gevşedikten sonra 5,88 seviyesinin üzerinde seyrediyordu.

Dolar/TL bu sabah ise güne yükselişle başladı, 5,92 seviyesinden işlem görüyor. 

Euro/TL de 6,53 seviyesinde seyrediyor.

Sterlin/TL ise 7,56 seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,76 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

16/10/2019 08:33
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TAGS: Dövizde, haber, kıbrıs, son, durum, 16, Ekim, 2019,
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