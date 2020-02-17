Dövizde son durum? (17 Şubat 2020)

Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

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17/02/2020

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Dövizde son durum? (17 Şubat 2020)

Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Geride bıraktığımız hafta en son Mayıs 2019'da görülen 6,0650'ye kadar yükselen dolar kuru, yeni haftaya da 6,05'in üzerinde başladı.

Euro/TL ise 6,56'da yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,88 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda corona virüs salgınının insani ve ekonomik boyutuna ilişkin endişelerin sürdüğüne işaret eden uzmanlar, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün, ABD'de Washington'ın doğum günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirten uzmanlar Euro bölgesinde ve yurt içinde de sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti. Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de, 6,00 seviyesinin destek, 6,0650'nin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

17/02/2020 09:22
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TAGS: Dövizde, haber, kıbrıs, son, durum, 17, Şubat, 2020
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