Dövizde son durum? (18 Kasım 2019)

Geride bıraktığıız hafta 5,75 seviyelerindeki yerini koruyan dolar/TL, yeni haftaya da 5,75 seviyelerinde başladı.

Piyasaların odağında olan TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sonrası dolar/TL yatay seyir izliyor. Kur hafta boyunca dar bir bantta hareket etmişti.

Euro/TL ise 5,36 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,43 seviyelerinde başladı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün altına inilmesi durumunda 5,70 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 5,79'un direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

İç piyasada bugün TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı konut satış istatistikleri, TCMB tarafından açıklanacak eylül ayı konut fiyat endeksi ve eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edileceğini belirten analistler, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmelerin de piyasanın odağında yer alacağını ifade etti.

18/11/2019 09:30