Dövizde son durum? (20 Aralık 2019)

Serbest piyasada dolar 5,9350 liradan, euro 6,5990 liradan güne başladı.

Sterlin ise 7,7374 lira seviyelerinde işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da 5,9330 liradan alınan dolar, 5,9350 liradan satılıyor. 6,5970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5990 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9380 lira, euronun satış fiyatı ise 6,6020 lira olmuştu.

Uzmanlar teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler



Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi



Euro Bölgesi, ekim ayı cari işlemler dengesi



İngiltere, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla



ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla



ABD, 3. çeyrek kişisel tüketim harcamaları



Euro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi



ABD, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar



ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

20/12/2019 09:36