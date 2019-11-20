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Dövizde son durum? (20 Kasım 2019)

Bankalararası piyasada döviz alış fiyatlarında son durum

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20/11/2019

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Dövizde son durum? (20 Kasım 2019)

Dün 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6968 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,71 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL ise, 6,32'de seyrediyor.

Sterlin/TL ise 7,38 seviyelerinde başlıyor. 

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, dün genel olarak pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed'in ekim ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar yatırımcıların odağında olacak. FOMC'nin 30 Ekim'deki toplantısında faizler 25 baz puan indirilerek yüzde 1,75-1,50 aralığına çekildi.

Uzmanlar, faiz indirimine rağmen karar metnini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını şahin olarak değerlendirirken, toplantı tutanaklarında Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

20/11/2019 09:30
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TAGS: Dövizde, haber, kıbrıs, son, durum, 20, Kasım, 2019
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