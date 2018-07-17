Dövizde son durum!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmesi fiyatlara yansıtılmış olduğundan verilen tepki sınırlı kalırken, dolar/TL bugün 4,84 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro 5,6841- 5,6850 bandında işlem görüyor. Sterlin/TL ise 6,41 - 6,42 seviyesinden işlem görüyor

Cuma akşamı açıklanana karara ilk tepki olarak 4.89 seviyesine yaklaşan dolar/TL, yeni haftaya 4.85'in altına gerileyerek başladı.

Ancak Moody's'in Türk bankalarında sorunlu kredi miktarının Haziran'ın son haftasında sert artış kaydettiğine dikkat çekerek, sorunlu kredilerde ani artışın bankaların kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtmesinin de ardından TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha kötü bir performans gösterdi.

Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın TSİ 1700'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yapacağı ekonomi ve para politikasının altı aylık değerlendirmesini beklerken, içeride ise Perşembe günü açıklanacak olan TCMB beklenti anketi izleniyor