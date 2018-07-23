Dövizde son durum!

Dolar/TL kuru yeni haftaya düşüşle girdi.

Geçen haftayı 4,80 sınırında 4,7960'tan tamamlayan Dolar/TL Pazartesi günü ilk işlemlerde 4,7542'ye kadar geriledi. Sabah 09.15 itibaiyle son işlem 4,7671 ile önceki haftanın yüzde 0,94 gerisinde.



Euro/TL de 5,58'da ve yüzde 0,61 düşüşte.



Sterlin/TL 6,2620

TL varlıklarda yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 2003 bazlı TÜFE tarihinin zirvesine yükselen enflasyon ve dövizdeki son yukarı atak karşısında vereceği tepkinin ne olacağı sorusuna yanıt bulunacak.



Bloomberg HT Araştırma Bölümü'nün anketine göre Salı günkü toplantıda faizlerde 100 baz puan artış bekleniyor. Buna göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75'ten yüzde 18,75'e yükselmesi bekleniyor.



Albayrak: Piyasa ile kavga etmeyeceğiz

Bakan Albayrak, G20 toplantısı için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız. Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularla ilgili piyasanın gerisinde olmayacağız. Piyasanın önünde olacağız" dedi.