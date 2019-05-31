Dövizde son durum
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
31/05/2019
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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
|DÖVİZ KURLARI
|ALIŞ
|SATIŞ
|DEĞİŞİM%
|SAAT
|DOLAR
|5,9076
|5,9111
|0,55
|08:12:47
|EURO
|6,5911
|6,5956
|0,52
|08:13:11
|STERLİN
|7,4675
|7,4739
|0,54
|08:13:08
|İSVİÇRE FRANGI
|5,8753
|5,8781
|0,75
|08:12:27
|JAPON YENİ
|5,4084
|5,4129
|1,14
|08:12:19
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1,5754
|1,5760
|0,44
|08:12:24
|NORVEÇ KRONU
|0,6728
|0,6731
|0,32
|08:12:15
|DANİMARKA KRONU
|0,8809
|0,8812
|0,65
|08:12:15
|AVUSTRALYA DOLARI
|4,0850
|4,0864
|0,59
|08:12:27
|KANADA DOLARI
|4,3661
|4,3674
|0,19
|08:12:27
|İSVEÇ KRONU
|0,6193
|0,6196
|0,45
|08:12:15