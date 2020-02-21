Dövizde son durum? (21 Şubat 2020)

Türkiye Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL bugün, 6,11 ile mayıs 2019'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

Dolar kuru, 21 Şubat sabahına da yükselişle başlayarak 6,10'un üzerindekini seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 6,56'da yer alıyor.

Sterlin/TL 7,87'den işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Gece yarısı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak.

Uzmanlar Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruyacağı tahmininde bulundu.

21/02/2020 09:28