Dövizde son durum? (22 Ocak 2020)

Dolar/TL, 5,90 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar 5,94 civarında işlem görüyor. Dolar dün 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 5,93'ün üzerine çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası 5,84 ile bir ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününden beri yükselişte.



Euro/TL de 6,55 civarında seyrediyor.

Sterlin/TL ise 7,77 seviyelerinde işlem görüyor.

22/01/2020 09:22