Dövizde son durum? (22 Ocak 2020)
Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
22/01/2020
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Dolar/TL, 5,90 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,94 civarında işlem görüyor. Dolar dün 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 5,93'ün üzerine çıkmıştı.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası 5,84 ile bir ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününden beri yükselişte.
Euro/TL de 6,55 civarında seyrediyor.
Sterlin/TL ise 7,77 seviyelerinde işlem görüyor.