Dövizde son durum? (22 Ocak 2020)

Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

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22/01/2020

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Dövizde son durum? (22 Ocak 2020)

Dolar/TL, 5,90 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,94 civarında işlem görüyor. Dolar dün 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 5,93'ün üzerine çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası 5,84 ile bir ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününden beri yükselişte.

Euro/TL de 6,55 civarında seyrediyor.

Sterlin/TL ise 7,77 seviyelerinde işlem görüyor.

22/01/2020 09:22
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TAGS: Dövizde, haber, kıbrıs, son, durum, 22, Ocak, 2020
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