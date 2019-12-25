Dövizde son durum (25 Aralık 2019)

Serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, euro 6,5990 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9450 liradan alınan dolar, 5,9470 liradan satılıyor. 6,5970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5990 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5980 lira olmuştu.

Sterlin ise 7,7021 lira alış fiyatı ile 7,7176 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.

25/12/2019 09:38