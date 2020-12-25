Dövizde son durum (25 Aralık 2020)

Türkiye Merkez Bankası'nın politika faizindeki artışı sonrası dolar haftanın son işlem gününde 7,60'ın altında seyrediyor.



TC Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği yılın son toplantısında faizi 2 puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz artışı toplamı 6,75 puanı buldu.



Beklentilerin üzerinde artış sonrası TL'ye yönelik iyimserlik gözüküyor.

Faiz artış kararı sonrası dolar 7,60'ın altına geriledi.



Euro/TL de 9,20'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

Sterlin/TL 10,2709 lira alış fiyatı, 10,3305​ lira satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.



ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dün Merkez Bankası kararı sonrası yayımlanan raporda, "İç piyasada güvenin ne kadar tesis edilebileceğine ve dolarizasyonun ne kadar önüne geçeceğine bağlı olmak üzere politika faizinin tepe noktasına ulaştığını düşünüyoruz. Politika faizinin yüzde 17 seviyesinde 2021 boyunca kalacağını, enflasyonun ise yılın büyük bölümü boyunca yüzde 15 civarında seyrettikten sonra yılın son aylarında yüzde 12.5'e düşeceğini bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Bu habere tepkiniz:



25/12/2020 08:16