Dövizde son durum? (27 Şubat 2020)

Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

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27/02/2020

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Dövizde son durum? (27 Şubat 2020)

Hafta başında 6,08 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı.

Dolar kuru bugün 6,16 lira seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,72 seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin/TL ise 7,96 seviyelerinde yer alıyor.

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında corona virüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor.

Küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini belirten uzmanlar, 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

27/02/2020 09:16
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TAGS: Dövizde, haber, kıbrıs, son, durum, 27, Şubat, 2020
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