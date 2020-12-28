Dövizde son durum (28 Aralık 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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28/12/2020

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Dövizde son durum (28 Aralık 2020)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5670 liradan, euro 9,2520 liradan sterlin ise 10,2608 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada 7,5650 liradan alınan dolar, 7,5670 liradan satılıyor. 9,2500 liradan alınan euronun 9,2520 ve 10,2608 liradan alınan sterlinin satış fiyatı ise 10,2847 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira, euronun satış fiyatı ise 9,2160 lira olmuştu

28/12/2020 08:29
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TAGS: Döviz, (28 Aralık 2020, euro, sterlin, dolar
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