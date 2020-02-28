Dövizde son durum? (28 Şubat 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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28/02/2020

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Dövizde son durum? (28 Şubat 2020)

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL güne 6,22 seviyesinden başladı.

Dolar kuru şu dakikalarda 6,24'te işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,83'te seyrediyor.

Sterlin/TL ise 8,01'te işlem görüyor.

Bugün piyasaların seyrini ağırlıklı olarak Suriye'den gelecek haberler belirleyecek. Bunun yanında TÜİK 2019 büyüme verilerini açıklayacak.

Rusya ve NATO ülkeleri tarafından yapılacak açıklamalar da piyasa tarafından dikkatle takip edilecek.

28/02/2020 09:28
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TAGS: Dövizde, haber, kıbrıs, son, durum, 28, Şubat, 2020
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