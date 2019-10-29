Dövizde son durum? (29 Ekim 2019)
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
29/10/2019
|
|
Dolar/TL piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapalı olduğu günde uluslararası piyasalarda 5,72 civarında işlem görüyor.
Piyasalar yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekliyor.
Fed, toplantıda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmesi bekleniyor.
Toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
Euro 6,35 seviyelerinde işlem görüyor.
Sterlin ise 7,36 civarında işlem görüyor