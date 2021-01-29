Dövizde son durum (29 Ocak 2021)

Dolar kuru sakin başladığı haftada aşı tedariki kaygıları ve Fed toplantısı öncesi yükselişe geçerek 7,45'i test etse de, dün Merkez Bankası Naci Ağbal'ın açıklamalarıyla yeniden 7,35 bandına geriledi.

Haftanın ve ayın son işlem gününde dolar ve euro, düne göre TL karşısında hafif değer kazanıyor.

Dolar/TL 7,37-7,38 düzeyinde değerlenirken, euro/TL 8,91'in üzerinde işlem görüyor.Sterlin/TL

Dolar kuru sakin başladığı haftada aşı tedariki kaygıları ve Fed toplantısı öncesi yükselişe geçerek 7,45'i test etse de, dün Merkez Bankası Naci Ağbal'ın açıklamalarıyla yeniden 7,35 bandına geriledi.

Haftanın ve ayın son işlem gününde dolar ve euro, düne göre TL karşısında hafif değer kazanıyor.

Dolar/TL 7,37-7,38 düzeyinde değerlenirken, euro/TL 8,91'in üzerinde işlem görüyor.Sterlin/TL10.0971 alış fiyatı, 10.1174 satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.

TCMB Başkanı Ağbal yılın ilk enflasyon raporu sunumu piyasa aktörlerinden övgü alırken, parasal sıkılık ve fiyat istikrarı mesajları öne çıktı. Ağbal faiz indirimini konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Ağbal "Parasal sıkılık uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecek. Gerekirse ilave sıkılaşma yapacağımızı son Para Politikası Kurulu'nda ifade ettik. Yüzde 5 hedefi için Para Politikası kurulu elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Ağbal yılın ilk enflasyon raporu sunumu piyasa aktörlerinden övgü alırken, parasal sıkılık ve fiyat istikrarı mesajları öne çıktı. Ağbal faiz indirimini konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Ağbal "Parasal sıkılık uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecek. Gerekirse ilave sıkılaşma yapacağımızı son Para Politikası Kurulu'nda ifade ettik. Yüzde 5 hedefi için Para Politikası kurulu elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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29/01/2021 08:33