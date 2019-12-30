Dövizde son durum? (30 Aralık 2019)

2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, dolar/TL kuru 5,94-5,95 bandındaki hareketini yılın son haftasında da sürdürüyor.

Dolar, bu sabah 5,95 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,64 TL’de yer alıyor.

Sterlin ise 7,79 TL seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç, 5,90'ın destek olarak takip edileceğini belirtti.

30/12/2019 09:42