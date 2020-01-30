Dövizde son durum? (30 Ocak 2020)

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,96'dan işlem görüyor.

Euro/TL de 6,54'te seyrediyor.

Sterlin/TL 7,76'ta işlem görüyor.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

Uzmanlar, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından yılın ilk Enflasyon Raporu ve sonrasında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını belirterek, yurt dışında ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9150'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.



FED FAİZİ SABİT TUTTU



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek % 1.50 – % 1.75 aralığında tuttu. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

30/01/2020 09:34