Dövizde son durum (5 Ocak 2021)

Yeni yılın ilk işlem gününde dolar ve euroda yaşanan dalgalı seyrin ardından bugün kurlarda sakinlik söz konusu.

Dün günün ilk bölümünde 7,34'e kadar çekilen dolar/TL günün 7,43'lerden kapatmıştı. Bu sabah saatlerinde dolar/TL 7,42-7,43 seviyelerinden değerleniyor. 9,00 ile 9,13 aralığındaki dalgalı hareketlerin ardından euro/TL ise bugün 9,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise 10.0809 alış fiyatı ile 10,1032 satış fiyatı ile işlem görüyor.

Bugün yurt içinde aralık ayı dış ticaret rakamları ve Hazine ihaleleri bugünün en önemli gündem maddeleri olacak.

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05/01/2021 08:28