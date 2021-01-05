Dövizde son durum (5 Ocak 2021)
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
05/01/2021
Yeni yılın ilk işlem gününde dolar ve euroda yaşanan dalgalı seyrin ardından bugün kurlarda sakinlik söz konusu.
Dün günün ilk bölümünde 7,34'e kadar çekilen dolar/TL günün 7,43'lerden kapatmıştı. Bu sabah saatlerinde dolar/TL 7,42-7,43 seviyelerinden değerleniyor. 9,00 ile 9,13 aralığındaki dalgalı hareketlerin ardından euro/TL ise bugün 9,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise 10.0809 alış fiyatı ile 10,1032 satış fiyatı ile işlem görüyor.
Bugün yurt içinde aralık ayı dış ticaret rakamları ve Hazine ihaleleri bugünün en önemli gündem maddeleri olacak.