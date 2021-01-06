Dövizde son durum (6 Ocak 2021)

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yeni güne sakin bir başlangıç yaptı. Dün neredeyse tüm gün 7,40'ın üzerinde seyrettikten sonra akşam saatlerinde 7,38'e çekilen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de benzer seviyelerini koruyor.

Euro/TL'de de 9,08 seviyeleri söz konusu.

Sterlin/TL ise 10,0617 alış fiyatı 10,0804 satış fiyatı ile işlem görüyor

Dolarda küresel kan kaybı sürerken dolar endeksinin son 2.5 yılın en düşük seviyesi olan 89.50'nin altına geriledi. ABD'de Georgia seçim sonuçları beklenirken euro/dolar paritesi 1.23 seviyesini aştı.

Fed'in 15-16 Aralık FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar saat 22.00'de açıklanacak. Fed, söz konusu toplantıda faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. Fed yılın ilk toplantısını 27 Ocak tarihinde gerçekleştirecek.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2021 08:39