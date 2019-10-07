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Dövizde son durum (7 Ekim 2019)

7 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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07/10/2019

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Dövizde son durum (7 Ekim 2019)

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de aynı seviyelerde başladı. Kur, bu sabah 5,71 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL  ise 6,27 TL'de yer alıyor.

Sterlin ise 7,052 TL'de işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın açıklayacağı 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

07/10/2019 08:36
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TAGS: Dövizde, haber, kırbı, haberkıbrıs, son, durum, 7 Ekim, 2019
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