Dövizde son durum (7 Ekim 2019)
7 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
07/10/2019
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Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de aynı seviyelerde başladı. Kur, bu sabah 5,71 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,27 TL'de yer alıyor.
Sterlin ise 7,052 TL'de işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın açıklayacağı 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu söyledi.