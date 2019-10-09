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Dövizde son durum? (9 Ekim 2019 )

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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09/10/2019

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Dövizde son durum? (9 Ekim 2019 )

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" demesinin üzerine yükselen dolar kuru hızla 5,80'i geçmiş ve son 4 ayın zirvesini görerek 5,84'ün üzerine çıkmıştı. 

Kur, bu sabah dolar 5,83 seviyelerinde yer alıyor.

Euro ise 6,40 seviyelerinde yer alıyor. 

Sterlin ise 7,13 seviyeleirnde işlem görüyor.

09/10/2019 08:29
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TAGS: Dövizde, haberkıbrıs, haber, son, durum, 9, Ekim, 2019
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