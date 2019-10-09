Dövizde son durum? (9 Ekim 2019 )
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
09/10/2019
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Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" demesinin üzerine yükselen dolar kuru hızla 5,80'i geçmiş ve son 4 ayın zirvesini görerek 5,84'ün üzerine çıkmıştı.
Kur, bu sabah dolar 5,83 seviyelerinde yer alıyor.
Euro ise 6,40 seviyelerinde yer alıyor.
Sterlin ise 7,13 seviyeleirnde işlem görüyor.