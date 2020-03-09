Dövizde son durum? 9 Mart 2020

Geride bıraktığımız hafta Moskova'dan, Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6,07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, bugün 6,10'un üzerine tırmandı.

Küresel borsalar corona virüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken dolar/TL, 6,20 seviyelerini test ettikten sonra 6,17 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 7 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Sterlin/TL ise 8,0509 alış fiyatı 8,0604 satış fiyatı ile işlem görüyor

Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bir basın duyurusu yaptı. yeni düzenleme ile birlikte, tüketici kredileri büyüme oranı yıllık yüzde 15'in üzerinde olan bankalar TCMB'nin bu alandaki teşviğinden faydalanamayacak.

Yatırımcılar hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak tahvil piyasasına sığınmasıyla birlikte küresel borsalar keskin gerilerken, petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 30'a yakın geriledi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,05'in gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 6,15'in direnç olarak izleneceğini söyledi.

09/03/2020 09:34