Dövizde son durum (18 Aralık 2020)

Dövizde son durum(18 Aralık 2020)

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18/12/2020

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Dövizde son durum (18 Aralık 2020)

Ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte başlayan dolardaki düşüş, dünkü Merkez Bankası ve FED toplantısının ardından devam ediyor.

Haftaya 7,85'in üzerinde başladıktan sonra üst üste 3 gün gerileyen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,70'in altını gördü. Son 3 haftanın en düşük seviyelerine inen dolar/TL, haftanın son gününde de 7,72'nin hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,45 düzeyinde işlem görüyor.Sterlin/TL ise 10.4254 lira alış fiyatı, 10.4422 satış fiyatı ile işlem görüyor.

Haftanın son gününde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında Almanya Ifo endeksi gündemde ön plana çıkıyor.

18/12/2020 08:26
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TAGS: Döviz, bugün, ne, kadar, haber, kıbrıs, 18 aralık 2020
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