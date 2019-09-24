Dövizde son durum! 24 Eylül 2019

24 Eylül 2019'un sabah saatlerinde Dolar Alış(TL) 5,7096 Satış(TL) 5,7177 lira seviyesinde başladı.

Euro Alış/TL 6,2759 Satış (TL )6,2868 liradan, sterlin ise Alış(TL) 7,0997 Satış(TL) 71109 liradan işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5.70'in üzerinde tamamlayan dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde de 5,74'ün üzerinde başladı. Kur bu sabah saatlerinde 5,71 TL seviyelerinde yer alıyor.

Çarşamba günkü toplantıda faizi çeyrek puan indiren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz indirimi için net sinyal vermemesi sonrası dolar yönünü yukarı çevirmişti.

Euro/TL ise 6,29 TL seviyesinde seyrediyor.

AB﻿​D'DEN TÜRKİYE YENİ TEKLİF

ABD'nin, Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıracak adımlar atması bekleniyor. Sözlü olarak iletilen gelişme, Ankara'ya yazılı olarak da sunulacak. Başlıklar arasında, F-35'lerin satışı, çelik ve alüminyum vergileri, serbest ticaret anlaşması ile Patriot'lar var...

TL ZORUNLU KARŞILIKLARA ÖDENE FAİZİ DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.



Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.



Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7660'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydeden uzmanlar, 5,70'in altında kapanış olması durumunda 5,6580 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

24/09/2019 08:22