Dövize rağmen satışlar katlanıyor

Kasım ayının son haftasında dünyada gelenek haline gelen alışveriş indirimleri, Kuzey Kıbrıs’ta da başladı.

Son 10 yılda küreselleşen ve “Black Friday” olarak bilenen indirim günleri, resmi alışveriş takviminde bugüne denk geliyor.

Türk dünyasında daha çok "Efsane Cuma", "Müthiş Cuma" ve "Bereketli Cuma" gibi isimlerle pazarlanan bu indirimler etkinliği, genellikle giyim, elektronik, ev ve yaşam, kozmetik ve aksesuar gibi perakende sektörlerde uygulanıyor.

İNDİRİMLERİMİZE HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN BAŞLADIK

Genellikle sadece birkaç gün olarak düzenlenen bu indirim etkinliğini “Electro Friday” ismiyle özgünleştiren Sharaf Electro Store markası, yüzde 50’ye varan indirimlerini hafta başı itibarıyla 7 gün boyunca teknoloji severlerin beğenisine sundu.

Kuzey Kıbrıs’ta markalaşmış elektronik ve teknoloji marketi Sharaf mağazalar müdürü Çiler Gümüş, “Kasım 2020 sonunda tüketicilerimiz sunduğumuz fiyat avantajlarına ciddi rağbet gösterdiler. Bu yıl ise ‘Electro Friday’ olarak markalaştırdığımız bu indirim şölenine hafta başından start verdik, Pazar gününe kadar devam ettireceğiz.” dedi.

TÜKETİCİYİ RAHATLATAN FİYAT AVANTAJLARI

Gümüş, Pazar akşamına kadar tüm ürünlerde çeşitli tasarrufların elde edilebileceği “Electro Friday” indirimleri ile ilgili şunları söyledi:

“İthal ettiğimiz binlerce ürün var, maliyetleri ağırlıklı dolar endeksli. Türk Lirası’nın da ciddi değer kaybettiği bu dönemde, bir araya getirdiğimiz bu farklı ve bazıları devasa indirimler müşterilerimize bu günlerde önemli avantaj sağlıyor.”

DÖVİZE RAĞMEN SATIŞLARIMIZ KATLANDI

“Türk Lirası’nın son günlerdeki değer kaybının alım gücünü olumsuz yönde etkilemesine rağmen, bilinçli tüketici bu haftaki fiyat avantajlarının farkında ve bu doğrultuda elektronik ihtiyaçlarını gideriyorlar.

Özellikle akıllı ev, yaşam ve kişisel bakım ürünlerinde ciddi hacim kaydediyoruz, hafta sonu satışlarımızın daha da katlanması bekliyoruz.”

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26/11/2021 11:30