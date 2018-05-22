Dövizin freni patladı: Tarihi rekor!

Bankalararası piyasada dolar 4,65'i gördü, euro da 5,49'u aştı Sterlin ise 6,26'yı aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,6608 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.



Euro/TL ise 5,49'u aşarak rekorunu yeniledi. Euro gün içinde en yüksek 5,4935'i gördü.

Sterlin de 6,25 lirayı aşarak 6.2712 lira ile yeni tarihi rekor düzeye ulaştı.

FITCH AÇIKLAMASI YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten gelen Türkiye değerlendirmesi sonrası kurdaki yükseliş hızlandı. Fitch açıklamasında, “Söylemler riskleri artırıyor. Para politikası siyasi sınırlamalara maruz kalıyor. Para politikası bağımsızlığı kredi notunu baskılıyor” ifadelerine yer verildi.

PİYASALAR MERKEZ'İ BEKLİYOR



Piyasalar Türkiye Merkez Bankası'nın olası adımlarını bekliyor. Türkiye Merkez Bankası piyasalardaki hareketi yakından izlediğini, gerekli adımların atılacağını açıklamıştı.



Küresel piyasalarda dolar, ABD'nin artan tahvil getirileri ve ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşamasının desteğiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldikten sonra, bu yükselişine ara vererek beş ayın zirve seviyesinin altında işlem görüyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksidün gördüğü beş ayın zirvesi olan 94.058'den geriledikten sonra 93.546 seviyesinde seyrediyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,60 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,50'nin ise kısa vadede destek konumuna gelebileceğini söyledi.