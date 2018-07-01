Dövme yaptırdı, hayatı karardı!

İskoçya'da yaşayan 31 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, dövme yaptırdıktan sonra kabusu yaşadı. Sol bacağına renkli büyük bir dövme yaptıran kadın, dövme yaptırdıktan sadece dokuz gün sonra dizinde ve uyluk kemiğinde yoğun bir ağrı hissetmeye başladı. Aylarca geçmeyen ağrı, talihsiz kadının kalçasına kadar yayıldı. Doktorlar kesin bir kanıt olmasa da ağrının, dövme ve ona bağlı bağışıklık sistemi ile bağlantılı olmasının muhtemel olduğu sonucuna vardı

İskoçya'da yaşayan 31 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, dövme yaptırdıktan sonra kabusu yaşadı.

Sol bacağına renkli büyük bir dövme yaptıran kadın, dövme yaptırdıktan sadece dokuz gün sonra dizinde ve uyluk kemiğinde yoğun bir ağrı hissetmeye başladı. Aylarca geçmeyen ağrı, talihsiz kadının kalçasına kadar yayıldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Doktorlar, dövmenin tetiklediği ağrı karşısında şaşkına döndü.

Kadın, akciğer nakli ameliyatı geçirdikten sonra bağışıklık sistemi için ilaç kullanıyordu.

Bundan birkaç yıl önce sağ bacağına dövme yaptırmıştı ve herhangi bir sorun yaşamamıştı. Ardından sol bacağına da bir tane dövme yaptırmak istedi. Fakat dokuz gün sonra sol dizinde ve uyluk kemiğinde şiddetli bir ağrı meydana geldi ve güçlü ağrı kesiciler kullanmaya başladı.

Ağrısı geçmeyince 10 ay sonra Romatoloji kliniğine başvurdu. Testlerin ve biyopsisinin ardından kadının, kronik kas iltihabı geçirdiği tespit edildi.

Doktorlar kesin bir kanıt olmasa da ağrının, dövme ve ona bağlı bağışıklık sistemi ile bağlantılı olmasının muhtemel olduğu sonucuna vardı.

Aylarca kabusu yaşayan kadına güçlendirme egzersizleri verildi. Şikayetinin başlamasının üstünden bir yıl geçtikten sonra durumunda düzelme başladı. Üç yıl sonra ise normal faaliyetlerine geri döndü.