Dövmecide tecavüz iddiası
Girne’de 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen 29 yaşındaki U. S. tutuklandı.
28/07/2022
HK
Girne’de 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen 29 yaşındaki U. S. tutuklandı.
Polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 25 Temmuz’da Alsancak’ta dövme yapmayı öğrenmek üzere yanına gelen 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiğini söyledi.
2 GÜN TUTUKLU KALACAK
Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme zanlının soruşturma maksatlı iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.