Down Sendromu farkındalık günü: Sevginin en farklı hali!

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21/03/2023

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Down Sendromu farkındalık günü: Sevginin en farklı hali!

 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Down Sendromu’nun, genellikle 21’inci kromozomda 2 yerine 3 adet kromozomun bulunması ile ortaya çıkan genetik bir hastalık olduğuna işaret edildi.

Down Sendromu’nun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada “Down Sendromlu bireylerin topluma adapte edebilmesinin yolu özel eğitimden geçmektedir” denildi.

21/03/2023 12:13
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TAGS:  Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
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