HABER KIBRIS

DP 1 Mayıs Pikniği Düzenledi

Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı nedeniyle piknik düzenledi.

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01/05/2019

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DP 1 Mayıs Pikniği Düzenledi

Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı nedeniyle piknik düzenledi.

DP’nin geleneksel 1 Mayıs Pikniği, Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Partililer ve pikniğe katılanlar saat 10.00’dan itibaren alanda yer tutup mangaları yakmaya başladı. Çocuklar için oyun alanları oluşturulurken; yetişkinler de başta tavla olmak üzere çeşitli oyunlarla eğleniyor.

Tavla oynayanlar arasında, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da vardı.

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TAGS: Demokrat Parti, 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı, HABER, KIBRIS
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