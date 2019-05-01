DP 1 Mayıs Pikniği Düzenledi

Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı nedeniyle piknik düzenledi.



DP’nin geleneksel 1 Mayıs Pikniği, Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Partililer ve pikniğe katılanlar saat 10.00’dan itibaren alanda yer tutup mangaları yakmaya başladı. Çocuklar için oyun alanları oluşturulurken; yetişkinler de başta tavla olmak üzere çeşitli oyunlarla eğleniyor.



Tavla oynayanlar arasında, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da vardı.