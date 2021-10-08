DP “1992 Ruhuyla Yeniden Demokrasi” Gecesi Düzenledi

Demokrat Parti’liler (DP) “1992 Ruhuyla Yeniden Demokrasi” gecesinde bir araya geldi.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Onursal Başikanı Hakkı Atun ve bini aşkın DP’lilerin katılımıyla gerçekleşen gecede, DP’ye katılan Redif Nurel’e, DP rozeti de takıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede, DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Onursal Başkanı Hakkı Atun ve Girne İlçe Başkanı Enver Hoca tarafından, “Demokrasi Meşalesi’ yakıldı.

NUREL: “DEMOKRASİYİ YENİDEN KURMAK İÇİN DP’DEYİM”

DP’den yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın belgesel film gösterisiyle duygusal anların da yaşandığı gecede ilk konuşmayı, DP’ye katılan Redif Nurel yaptı.

DP’nin 1992 yılında, ülkeye demokrasinin yeniden kazandırılması amacıyla kurulduğuna işaret eden Nurel, “1992’de demokrasi aynen bugünkü gibi bitmiş, halk düzenden memnun olmadığı halde gidecek yeri kalmamıştı. İşte o gün Demokrat Parti ortaya çıkarak, ülkeye yeniden demokrasiyi kazandırdı” dedi.

“DP Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun yanında olmak, ülke gailesini paylaşmak için, yeniden alevlenen 1992 ruhunu yaşatmaya ve demokrasi ile siyasete olan güveni yeniden kazanmak için birlikte çalışmaya varız” diyen Nurel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vasiyetinin yerine getirilmesi ülküsünden ayrılmayacağının da altını çizdi.

Redif Nurel’in konuşmasının ardından, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Redif Nurel’in babası Sultan Nurel tarafından, Redif Nurel’e DP rozeti takıldı.

HOCA: “İKTİDARA DAHA GÜÇLÜ YÜRÜYORUZ”

Havai fişek gösterileri eşliğinde gerçekleşen rozet takdimi sonrasında, DP Girne İlçe Başkanı Enver Hoca konuşma gerçekleştirdi.

“1992 ruhunun ateşinin yeniden alevlendiğini görmekten büyük bir heyecan duyuyorum” diyen Hoca, DP’nin 1992 ruhu ile iktidara daha güçlü bir şekilde yürüdüğünü vurguladı.

ATUN: “BU TOPLUM DAHA İYİ YÖNETİLMEYİ HAK EDİYOR”

DP Onursal Başkanı Hakkı Atun da “1992 Ruhuyla Yeniden Demokrasi” gecesinde yaptığı konuşmasında, Genel Başkan Ataoğlu’nun olağanüstü gayreti ve ülkeye hizmet etme heyecanı karşısında, 1992 ruhunu yeniden yaşadığını belirtti.

DP’nin her geçen gün gerçekleşen katılımlarla daha da güçlendiğini gördüğünü belirten Atun, “Erken genel seçimlerin yapılması kaçınılmazdır. UBP yöneticileri büyük bir fiyasko içinde, her gün hata yaparak, halkın siyasete ve devlete olan inancını yitirmesine neden oluyor. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu toplum daha iyi yönetilmeyi hak ediyor” dedi.

Atun, “Seçilmekten başka, iktidar olmaktan başka bir şey düşünmeyen UBP, bizleri isyan eder noktaya getirmiştir. 1992’de duyduğumuz ihtiyaç bugün de vasıl olmuştur. Bu noktada DP bu ihtiyacın umudu bir parti durumundadır” dedi.

ATAOĞLU: “UBP VE YDP’DE KURULTAY KAVGALARI, DP’DE HALKA HİZMET GAİLESİ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’nin logosunda yazılı olan, daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları ve özgürlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir parti olduğunu vurguladı.

“Küçük ortak YDP’nin hala kurultaydan kalan çekişmelerle meşgul, büyük ortak UBP’nin ise kendi içlerinde koltuğu paylaşamayan, içlerindeki tartışmaları sonlandıramayan, ülke meselelerinin ne olduğunun farkına varmadan uzun bir süredir kurultay kavgasıyla meşgul olduğunu ileri süren Ataoğlu, “Hedeflerinde ülke meseleleri olmayanlar karşısında dimdik ayakta duran ve gailesi sadece memleketi, gençleri ve ülke insanlarının geleceği ile halkına hizmet olan DP var” dedi.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN SONUNA KADAR KAVGA ETMEYE HAZIRIM”

Ataoğlu, hükümet görüşmelerinde, ülke ekonomisine katkı yapacak, pandemi koşullarında ülkeyi ekonomik açıdan rahatlatacak projelerinin hazır olması dolayısıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı özellikle talep ettiklerini hatırlatarak, “Bakanlar Kuruluna götürdüğümüz ve ülke adına hayati önem taşıyan projelerimiz, geçiştirilmek suretiyle engellenmeye çalışılıyor” dedi.

Fikri Ataoğlu, “Bütün bu engellemelere rağmen, söz konusu memleket, söz konusu özellikle gençlerimizin geleceği ise, gençlerimiz için, geleceğimiz için, inandığımız devletimizin güçlenmesi için sonuna kadar kavga etmeye, mücadele etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“ERKEN GENEL SEÇİM TARİHİ İÇİN ŞUBAT ÖNERİSİNE, KASIM YA DA ARALIK CEVABINI VERDİM”

Bakanlar Kurulu toplantısında erken genel seçim tarihinin gündeme geldiğini belirten Ataoğlu, “Hükümet parti genel başkanları bana erken genel seçim tarihi olarak şubat ayının hangi günü olsun sorusu soruldu. Ben de şubat değil, kasım olsun, aralık olsun cevabını verdim” diyerek, “DP seçimlere dün de hazırdı, bugün de hazır, yarın da hazır bir partidir” diye devam etti.

“DP ARTIK KİLİT PARTİ DEĞİL, İKTİDAR HEDEFİNDE OLAN BİR KİTLE PARTİSİDİR”

Yıllardır DP’nin bir kilit parti görünümünde olduğunu, bunun ötesine geçmek için herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Ataoğlu, “Artık yeter, DP artık kilit parti değildir. DP iktidar hedefinde olan bir kitle partisidir” dedi.

“DP SON ANKETLERDE, BARAJI GEÇEN 3 PARTİDEN BİRİDİR”

Yapılan anket çalışmaları hakkında da bilgi veren Ataoğlu, son yapılan anket çalışmalarında, barajı 3 partinin geçtiğini, DP’nin de barajı geçen 3 partiden birisi olduğunu belirtti.

Ataoğlu; “Yapılan son anketlerde, partimize katılımlar eklenmeden, henüz daha seçim çalışmalarımıza başlamadan, seçim sistemindeki belirsizlik nedeniyle karma oylar eklenmeden, %11’lik bir oy oranıyla DP, barajı geçen 3 partiden birisi olmuştur” dedi.

Son anket sonuçlarında alınan %11’lik oy oranının henüz daha başlangıç olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, günden güne yükselen bir oy oranı ile iktidarın en büyük aday partisinin DP olduğunu vurguladı.

“ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN AND İÇTİK”

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasının sonunda, KKTC’yi ve KKTC halkını, gerek siyaseten gerekse de ekonomik açıdan, hak ettiği noktaya taşımanın DP’nin en önemli hedefleri arasında olduğuna dikkati çekti.

Ataoğlu; “Ülkemizi gerek demokrasi, gerek ekonomik gerekse de siyaseten, hak ettiği noktaya çıkarabilecek kadrolara sahip bir partiyiz. Bu sorumluluk ve bu hedef doğrultusunda, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailemiz doğrultusunda ve Kurucu Cumhurbaşkanı’mız Rauf R. Denktaş’ın izinde ülkemizi ileriye taşıyacağız” dedi.

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08/10/2021 16:16