DP 'Adalete Işık Tutuyoruz' yürüyüşüne destek verdiğini açıkladı

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28/11/2023

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DP 'Adalete Işık Tutuyoruz' yürüyüşüne destek verdiğini açıkladı


Demokrat Parti (DP), ‘Şampiyon Melekler’ in enkazı altında hayatını yitirdiği İsias Otel’in yıkılmasında sorumluluğu olanların gereken şekilde cezalandırılması için başlatılacak  "Adalete Işık Tutuyoruz" yürüyüşüne destek verdiğini açıkladı.

Yürüyüş Cuma günü saat 17.00’de Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde başlayacak.

DP’den yapılan yazılı açıklamada, “Biz kendimize söz verdik! Bu acıyı yaşatanlara, bu ihmali yaratanlara, bu cinayetleri işleyenlere, ailelerimizle birlikte yargı önünde, tüm hukuk açılımlarında hesap soracağız. İlk önce İstanbul Teknik Üniversitesi, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi bilir kişi raporlarını çok iyi anlamak ve yorumlayabilir olmamız şart. Yargının tecellisinin tüm aşamalarında ve süreçlerinde ‘Şampiyon Melekleri’mizle, ailelerimizle birlikte bir olacağız” denildi.

28/11/2023 18:37
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TAGS: DP ’Adalete Işık Tutuyoruz’ yürüyüşüne destek verdiğini açıkladı
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