DP adayları, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti

Demokrat Parti Lefkoşa ilçesindeki belediyelere bağlı belediye meclis üyesi adayları bugün, Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk ile birlikte, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa İlçe Başkanı Öztürk, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile Emekli Astsubaylar Derneği’nde yaptığı konuşmada, “Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne girerken bütün şehitlerimizin fotoğraflarını görüp de duygulanmamak elde değil. KKTC’yi sevmek yalnızca bayrak dikmek değildir. Bugünlere geçmiş yıllara ne mücadeleler vererek geldiğimizi, bu uğurda verdiğimiz şehitlerimizi düşünerek, onlara gereken saygıyı göstererek ülkemize sahip çıkmak için de önce kendi bölgemize sahip çıkmamız gerekmektedir. Biz bunun için adaylarımızla yollardayız ve desteklerinizi istiyoruz” dedi.

Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaretinde ise Öztürk, “Bir ülkede açlık sefalet olabilir. Ama o ülkede manevi değerlere önem verilirse bunlar aşılabilir. Hep birlikte manevi değerlerimize sahip çıkacağız ki önümüzdeki tüm engelleri el birliği ile hep beraber aşalım. Yeni yeni politikalar üreterek ülkedeki sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inandığımız için bugün adaylarımızla yollardayız ve desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, ziyaretleri anısına Öztürk’e bir anı plaketi takdim etti.

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05/12/2022 16:55