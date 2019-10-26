DP Gazimağusa İlçe Başkanı Orçan oldu

Demokrat Parti Gazimağusa 11. Olağan Kurultayı yapıldı. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Başkanı seçildi. Hayri Orçan Demokrat Parti ailesine teşekkür etti. Orçan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Beni İlçe Başkanlığı Görevine seçen ve bana Güvenerek bu onurlu görevi layık gören Demokrat Parti Ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Yeni seçilen Değerli Çalışma Arkadaşlarım olan İlçe Yönetim Kuruluna, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine, İlçe Kadın Örgütü Başkan ve Üyelerine, İlçe Gençlik Örgütü Başkan ve Üyelerine Hayırlı olmasını diliyorum. Geniş katılımla gerçekleşen İlçe Kongresinin Ülke Siyasetine, Demokrasimize ve Partimize Hayırlı olmasını diler. Destek veren Başta Örgüt Başkanlarıma ve üyelimize teşekkür ederim. Yolumuz Aydınlık ve Açık olsun....”

26/10/2019 19:23