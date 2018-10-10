DP Gaziveren köy örgütü kongresi gerçekleşti

Demokrat Parti (DP)’de Gaziveren köy örgütü kongresi geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Kongrede oluşan divana Ali Tunçtaşlı başkanlık etti.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile parti üst düzey yöneticileri ve bölge halkının katıldığı kongrede, gerçekleşen konuşmaların ardından yapılan seçimlerle DP Gaziveren Örgüt Başkanlığına Sayıner Seyitler, Kadın Örgütü Başkanlığına Yaprak Unutmaz, Gençlik Örgütü Başkanlığına da Kutret Şarafat seçildi.

Ayrıca yönetim kurulu üyeleri, kurultay delegeleri ve sandık başkanlarının seçimi de gerçekleşti.

Denktaş ve Ataoğlu köy kongresi öncesi vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorulara yanıt verdi.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülke ekonomisi ve gelişmeler hakkında bölge halkını bilgilendirirken, hükümetin aldığı önlemleri hatırlattı, ilerleyen zamanlarda öngörülerinin neler olduğunu açıkladı.

Hükümetin ekonomi konularında almış olduğu önlemleri uygulamaya koyduğunu hatırlatan Denktaş, bu önlemler içerisinde yalnızca ‘KDV İadesi’nin kaldığını söz konusu önlemin yasasının bitmek üzere olduğunu ve kısa bir süre sonra Meclis’e göndereceklerini söyledi.

Hükümetin halkın refahının yükseltilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda son derece kararlı olduğunu yineleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “ancak çok şanssız bir hükümetiz” demeyi de ihmal etmedi.

“Zaten yıla bütçesiz girdik. O bir hataydı ki defalarca bunun zorluğunu çekeceğimizi söyledim. Nisan’da bütçeyi bitirdik, Mayıs’ta protokolü imzaladık, ardından seçim yasakları başladı. Haziran’da seçimler bitti, bu defa da döviz kımıldanmaya başladı. Türkiye’de seçim bitti, sistem değişti. Derken bu kez bizi döviz tam vurdu. Ama bütün bu şanssızlıklar içerisinde hükümet olarak en azından zararı hafifletelim diye büyük bir uğraş verdik. Elimizden geleni yaptık. Türkiye’den para gelmeden bu şekilde devam ettiğimizde maaşlarla ilgili bir sorunumuz yok. Ama sektörlere yönelik ödemelerde sıkıntımız var” dedi.

“Kim size bir ayda her şeyi düzelteceğim. Alım gücünü tekrar yükselteceğim” derse inanmayın, çünkü kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Gerçeklerle hareket etmeliyiz” diyen Maliye Bakanı Denktaş bir özeleştiri de yaparak; “açık söyleyeyim. Bu düzgün olmayan yapı içerisinde, hep beraber düzgün olmayan da bir hayat yürüttük. Yıllardan beridir hiç geleceğimizi düşünmeden hareket ettik, hep günü kurtardık. Ancak umutsuz değiliz. Geleceği düşünmeye başlarsak bu iş düzelir. Bunu yine hep birlikte düzelteceğiz. Ben atacağım adımda karşımda sendikaları, sivil toplum örgütlerini bulursam ve ‘hayır hiçbir şey değişmesin. Her şey olduğu gibi devam etsin’ diyen olursa hiçbirimiz, hiçbir yere varamayız. Ancak direnir, dayanırsak güzel günler çok uzak değil” diye konuştu.